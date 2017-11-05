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Рада ЄС сьогодні затвердить безвізовий режим для України

Безвізовий режим для українських громадян набуде чинності 11 червня
У четвер, 11 травня, Рада Євросоюзу затвердить без обговорення безвізовий режим для України.
Рада ЄС сьогодні затвердить безвізовий режим для України Фото:zn.ua

Безвізові подорожі для українських громадян набудуть чинності 11 червня, повідомляє "Укрінформ".

Далі, за процедурою, президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти остаточно затвердять безвізовий режим для України 17 травня.

У Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати Президент України Петро Порошенко.

Після опублікування безвізовий режим для українських громадян набуде чинності, як планується, 11 червня.

Нагадаємо, комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

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11 05 2017 08:40
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