Рада ЄС ухвалила посилення контролюна кордонах Шенгенської зони

Рада Євросоюзу 7 березня прийняла рішення, яким посилюється контроль на зовнішніх кордонах ЄС.

Рада прийняла постанову Шенгенського кодексу про кордони з метою посилення контролю за допомогою відповідних баз даних на зовнішніх кордонах, - повідомляє прес-служба Ради ЄС.

У прес-службі зазначили, що внесені зміни зобов'язують держави-члени проводити "систематичні перевірки через відповідні бази даних щодо всіх осіб, у тому числі і громадян ЄС та членів їх сімей, які не є громадянами ЄС, коли вони перетинають зовнішні кордони Євросоюзу".

"Перевірки повинні дозволити державам-членам переконатися в тому, що ці особи не становлять загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або громадському здоров'ю", – додали в Раді ЄС.

Законодавчі зміни стосуються всіх зовнішніх кордонів (авіаційні, морські та сухопутні кордони) та контролю як на в'їзді, так і на виїзді з ЄС.

Втім, у тому випадку, якщо постійна перевірка баз даних може привести до уповільнення транспортних потоків на морських або сухопутних кордонах, державам-членам дозволяється проводити тільки цільові перевірки по базах даних за умови, що це не призведе до ризиків, пов'язаних з внутрішньою безпекою.

Щодо повітряних кордонів держави-члени можуть проводити тільки цільові перевірки за базами даних протягом перехідного періоду (6 місяців) з моменту набрання чинності даної постанови.

Тепер Рада ЄС та Європейський парламент повинні підписати прийняті правила. Підписаний текст буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і вступить у силу протягом 20 днів з дня опублікування.

Раніше прем’єр Чехії заявив, що ЄС має зробити все можливе для порятунку Шенгенської зони попри будь-яку ціну.