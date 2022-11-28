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Рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу санкцій до списку кримінальних злочинів

Рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу санкцій до списку кримінальних злочинів. Це є важливим кроком для конфіскації заарештованих активів росії на користь України.
Рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу санкцій до списку кримінальних злочинів Фото: Дзеркало тижня

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

"Включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС. Після ухвалення цього рішення Європейська комісія подасть пропозицію директиви, що містить мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви має бути обговорений і прийнятий Радою та Європейським парламентом", – йдеться в повідомленні.

Це дозволить відчужувати деякі російські активи, оскільки конфіскація майна дозволяється лише за наявності кримінального правопорушення. Таким тепер вважатиметься, наприклад, спроба приховати активи, переписавши їх на третіх осіб чи офшори.

За даними The Irish Times, на даний момент може йтися про 17,73 млрд євро таких активів. Вони належать 1 239 фізичним особам та 116 компаніям, які потрапили під санкції.

За словами єврокомісара з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерса, конфісковані кошти відійдуть Україні. "Після такої агресії цілком логічно, щоб частина фінансування реконструкції надходила з росії, а не лише від міжнародного співтовариства", – сказав Рейндерс.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія вивчає правові варіанти конфіскації російських державних і приватних активів як спосіб оплати за відновлення України.

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28 11 2022 12:05
ТЕГИ: ЄС, санкції
МЕДІА
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