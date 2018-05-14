Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів президента Росії в Криму

Президент впевнений, що покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету і територіальної цілісності України неминуче

Президент України Петро Порошенко вітає рішення Ради Євросоюзу про запровадження санкцій проти п'яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в окупованому Криму і Севастополі.

"Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про введення санкцій проти п'яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму і Севастополі", - повідомив глава держави в Facebook.

Порошенко впевнений, що покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету і територіальної цілісності України неминуче.

"Мої зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації і відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного", - зазначив глава держави.