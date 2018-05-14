Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів президента Росії в Криму
"Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про введення санкцій проти п'яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму і Севастополі", - повідомив глава держави в Facebook.
Порошенко впевнений, що покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету і територіальної цілісності України неминуче.
"Мої зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації і відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.
Згодом у Раді зареєстрували президентський законопроект № 8297, який передбачає позбавлення українського громадянства за участь у голосуванні під час так званих "виборів" на території анексованого Криму.
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