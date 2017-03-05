Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму

Oчікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

За інформацією "Європейської правди", йдеться про комплексне рішення, деталі якого будуть оприлюднені згодом.

Про деякі положення даного рішення розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в дописах у власному твіттері.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Зокрема, КМРЄ вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

Також очікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму. Окрім цього, Рада Європи долучилася до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, схваленої в грудні минулого року, та вимагає повного її виконання.

Вітаю унікальне комплексне рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації в Криму! Підтвердження неминучості відповідальності Росії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 травня 2017 р.

Комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.

Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.