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Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму

Oчікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.
Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму Фото: turkeymacedonia.wordpress.com

За інформацією "Європейської правди", йдеться про комплексне рішення, деталі якого будуть оприлюднені згодом.

Про деякі положення даного рішення розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в дописах  у власному твіттері.

 

 

 

Зокрема, КМРЄ вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.  Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

Також очікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму. Окрім цього, Рада Європи долучилася до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, схваленої в грудні минулого року, та вимагає повного її виконання.


Комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.
Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.

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03 05 2017 21:56
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