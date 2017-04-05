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Рада Європи опублікувала текст рішення щодо Криму

У Раді Європи виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму – востаннє він був там у вересні 2014 року
Рада Європи у четвер оприлюднила англомовну версію рішення комітету міністрів РЄ щодо Криму.
Рада Європи опублікувала текст рішення щодо Криму Фото:facebook.com/ukraine.coe

Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.

Текст рішення опублікований на сайті Ради Європи, а його переклад наводить "Європейська правда".

Крім того, міністри закликали надати доступ до Кримського півострова правозахисним органам Ради Європи, створити безпечне і сприятливе середовище для місцевих і міжнародних засобів масової інформації, правозахисників і неурядових організацій.

Також у Раді Європи виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму – востаннє він був там у вересні 2014 року.

Крім того, КМРЄ вирішив повернутися до питання щодо ситуації в Україні восени з перспективою ухвалення комплексного рішення.

Зазначимо, комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.

Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.

Нагадаємо, в середу в Страсбурзі Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

Комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.
Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.
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