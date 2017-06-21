Рада Європи погодила створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ
"Комітет міністрів Ради Європи щойно ухвалив рішення підтримати створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ. Росія голосувала проти", - написав постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба у Twitter.
Комітет міністрів Ради Європи щойно ухвалив рішення підтримати створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ. Росія голосувала проти)— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 21 червня 2017 р.
Нагадаємо, наприкінці квітня Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило рішення про створення незалежного органу, що має розслідувати звинувачення в корупції, висловлені на адресу кількох топ-посадовців ПАРЄ, включаючи президента Педро Аграмунта.
Йдеться про скандал за назвою "ікорна дипломатія", про імовірний багаторічний підкуп азербайджанською владою низки членів Асамблеї, на чолі з Аграмунтом.
Аграмунта називають ключовим лобістом інтересів Азербайджану в ПАРЄ, він протягом тривалого часу заперечує факти порушень демократичних стандартів у цій країні.
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