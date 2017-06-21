Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада Європи погодила створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ

Росія голосувала проти
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, в якому підтримав створення органу з розслідування корупції в Парламентській асабмлеї Ради Європи.
Рада Європи погодила створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ Фото: assembly.coe.int

"Комітет міністрів Ради Європи щойно ухвалив рішення підтримати створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ. Росія голосувала проти", - написав постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба у Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, наприкінці квітня Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило рішення про створення незалежного органу, що має розслідувати звинувачення в корупції, висловлені на адресу кількох топ-посадовців ПАРЄ, включаючи президента Педро Аграмунта.

Йдеться про скандал за назвою "ікорна дипломатія", про імовірний багаторічний підкуп азербайджанською владою низки членів Асамблеї, на чолі з Аграмунтом.

Аграмунта називають ключовим лобістом інтересів Азербайджану в ПАРЄ, він протягом тривалого часу заперечує факти порушень демократичних стандартів у цій країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 14:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.