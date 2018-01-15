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Рада Європи стурбована справою блогерів Васильця і Тимоніна, які засуджені за сепаратизм

Справі присвоєно перший рівень важливості, як джерело загрози визначено державу
Рада Європи стурбована справою українських блогерів Дмитра Васильця і Євгена Тимоніна.
Рада Європи стурбована справою блогерів Васильця і Тимоніна, які засуджені за сепаратизм Фото: з вільних джерел

Інформація про справу блогерів Дмитра Васильця і Василя Тимонина з'явилася на сайті Ради Європи в розділі "Свобода преси".

Справі присвоєно перший рівень важливості, як джерело загрози визначено державу. Партнерами по цій справі вказані Міжнародна і Європейська федерації журналістів.

Нагадаємо, що Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по 9 років позбавлення волі.

Додамо, що блогер Василець заперечував висунуті проти нього звинувачення і вважає їх сфальсифікованими, спрямованими на його дискредитацію в очах громадськості.

Перед обміном полоненими стало відомо, що киянин Дмитро Василець і його помічник, мешканець Бердичева Євген Тимонін погодилися на включення у списки для обміну з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Однак під час розгляду їх справи в суді блогери відмовилися від обміну на військовополонених "ДНР".

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15 01 2018 14:38
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