Рада Європи та Центрвиборчком України підписали меморандум про співпрацю
Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук на чолі української делегації відвідала штаб-квартиру Ради Європи в Страсбурзі (Франція) на запрошення генерального директорату з питань демократії РЄ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Одним із найважливіших підсумків цього візиту стало укладення першого в історії ЦВК меморандуму про співпрацю між Центральною виборчою комісією та Радою Європи. Згідно з метою цього документу його підписанти мають намір співпрацювати у напрямах зміцнення можливостей ЦВК організовувати та проводити виборчий процес у відповідності до європейських виборчих стандартів та належних практик, а також посилення спроможностей комісії щодо навчання різних учасників виборчого процесу, включаючи виборців", - йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.
Крім того, меморандум передбачає сприяння створенню та початку діяльності регіональних відділень комісії, розробку нормативної бази їхнього функціонування. А також - використання нових технологій у виборчому процесі, подальше вдосконалення якості списків виборців і реєстрації виборців.
"Під час візиту відбулося насичене та плідне спілкування з нагальних питань діяльності ЦВК. Зокрема, щодо підготовки та проведення майбутніх виборів президента України та народних депутатів України, які заплановано 2019 року, а також щодо питань проведення місцевих виборів 2020 року", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що делегація ЦВК на чолі з Тетятною Сліпачук провела зустрічі зі спеціальним радником генсека РЄ щодо України, виконавчим секретарем комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Генерального директорату прав людини та верховенства права паном Режі Брія; директором Департаменту управління європейських країн та управління країн сусідніх регіонів Офісу Генерального директорату програм пані Пілар Моралес та іншими.
Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
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