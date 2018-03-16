Рада Європи виступила з рекомендаціями щодо захисту нацменшин в Україні

Окупація Криму і війна на Донбасі вплинули на всі сфери життя в Україні, зазначається в доповіді СЕ

Українське суспільство толерантне та відкрите, але неможливо переоцінити вплив на нього у різних сферах життя конфлікту на Сході та незаконної анексії Криму, що примусило окремі верстви населення обирати, на чиїй стороні їм бути.

Про це йдеться у звіті моніторингового органу Ради Європи - консультативного комітету з питань Рамкової конвенції про захист національних меншин, повідомляє "Укрінформ".

"Загалом українське суспільство продовжує бути в основному толерантним та відкритим. Проте вплив конфлікту на сході Україні та незаконне приєднання РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на політичний клімат, а також економічне та соціальне життя в країні не можна переоцінити. Зокрема, конфлікт створив атмосферу, в якій особи, які почували себе комфортно щодо своєї ідентичності раніше, зобов'язані "вибирати, на чиїй стороні бути", - говориться в доповіді. Опублікована доповідь охоплює період до кінця листопада 2016 року.

"Реформа децентралізації, яка передбачає створення більших територіальних одиниць, може потенційно вплинути - як позитивно, так і негативно - на права осіб, які належать до національних меншин. Було висловлено занепокоєння щодо забезпечення освіти, підтримки закладів культури та здатності впливати на процес прийняття рішень на місцевому рівні", - вказують експерти з моніторингу. Серед проблемних питань експерти Ради Європи відзначили відсутність чіткої законодавчої бази щодо захисту національних меншин та триваючу дискримінацію ромів, в тому числі їхніх дітей, які піддаються сегрегації в школах.

"Консультативний комітет рекомендує українській владі негайно прийняти відповідне законодавство для захисту нацменшин; висловити сприяння повазі і боротьбі зі стереотипами в політичному дискурсі та суспільстві в цілому; надати тверді правові гарантії захисту та використання всіх мов меншин, в т.ч. нечисленних; допомогти в припиненні постійної сегрегації ромських дітей в школах і забезпечеити, аби права національних меншин не будуть обмежені внаслідок зміни адміністративних меж", - зазначено в документі.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.