БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торгові преференції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада Євросоюзу затвердила торгові преференції для України
Заходи набудуть чинності до кінця вересня і будуть застосовуватися протягом трьох років
Фото: stratsisincite.wordpress.com
"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських товарів до ЄС. Наш обов'язок - підтримати Україну та зміцнити наші економічні та політичні зв'язки, навіть в умовах триваючого конфлікту", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, а сечовина з пропозицій виключена.
Нагадаємо, що це рішення було затверджено Європарламентом 4 липня.
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