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Рада Євросоюзу затвердила торгові преференції для України

Заходи набудуть чинності до кінця вересня і будуть застосовуватися протягом трьох років
Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торгові преференції.
Рада Євросоюзу затвердила торгові преференції для України Фото: stratsisincite.wordpress.com

"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських товарів до ЄС. Наш обов'язок - підтримати Україну та зміцнити наші економічні та політичні зв'язки, навіть в умовах триваючого конфлікту", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, а сечовина з пропозицій виключена.

Нагадаємо, що це рішення було затверджено Європарламентом 4 липня.

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17 07 2017 12:17
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