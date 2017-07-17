Рада Євросоюзу затвердила торгові преференції для України

Заходи набудуть чинності до кінця вересня і будуть застосовуватися протягом трьох років

Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торгові преференції.

"Сьогоднішнім рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських товарів до ЄС. Наш обов'язок - підтримати Україну та зміцнити наші економічні та політичні зв'язки, навіть в умовах триваючого конфлікту", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією, а сечовина з пропозицій виключена.

Нагадаємо, що це рішення було затверджено Європарламентом 4 липня.