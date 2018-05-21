Рада з вівторка по четвер розглядатиме законопроект про Антикорупційний суд

"Ми зможемо у вівторок після обіду зайти в розгляд Антикорупційного суду. Відповідно, у нас буде час і у вівторок, і в середу, і в четвер вранці для обговорення правок. І ми будемо мати великий шанс у четвер вийти на остаточне рішення. Це амбітний план, але я говорив раніше і зараз повторюю: час для дискусій вичерпано. Ми проводили дискусії весь березень, весь квітень і фактично більш ніж половину травня. Час переходити до прийняття рішення, тим паче, що створення Вищого антикорупційного суду є вкрай важливим і для України, і для співпраці з Міжнародним валютним фондом", - повідомив спікер Андрій Парубій на брифінгу після засідання погоджувальної ради парламенту.

Парубій вважає, що трьох пленарних засідань буде досить для розгляду великої кількості правок, які були подані до законопроекту про Антикорупційний суд.

"Законопроект про Вищий антикорупційний суд відрізняється, наприклад, від законопроекту про внесення змін у процесуальні кодекси. Там сам текст був на тисячу сторінок і, відповідно, правок багато. Сам документ про Вищий антикорупційний суд невеликий, [але] є величезна кількість правок. Скажімо, на одну статтю закону - близько 200 правок. Якщо це буде погоджено, комітет може пройти [правки] досить швидко. Умовно кажучи, до однієї статті, яка стосується повноважень громадської ради міжнародних експертів, - близько 250 правок. Якщо на комітеті ми запропонуємо компромісний варіант, з яким згодна і коаліція, і опозиція, усі ці 250 правок автоматично знімаються", - сказав Парубій.

Голова Ради визнав, що знайти 226 голосів, необхідних для прийняття законопроекту, буде непросто.

Нагадаємо, 1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.