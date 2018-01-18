Рада заборонила росіянам купувати держпідприємства в Україні
Так перед голосуванням доповідач закону Андрій Іванчук зачитав загальну поправку до ст.8, згідно з якою не можуть покупцями об’єктів приватизації "Юридичні особи, бенефіціари-власники 10% і більше акцій підприємств, які є резидентом держави, визнаної Кабінетом міністрів і ВР державою-агресором".
"Вказане положення не застосується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабміну, окрім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора та фізичні особи-громадяни та/або резиденти держави, визнаної ВР державою агресором", - зачитав формулювання Іванчук.
Як відомо, Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про приватизацію державних підприємств.
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