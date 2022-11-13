Рада закличе партнерів виключити росію із G20 - народний депутат

Парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВР наступного тижня

Парламент України має намір наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення російської федерації з G20.

Про це повідомив у своєму Telegram член фракції "Голос" Ярослав Железняк

"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВР наступного тижня", - зазначив він.

Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)".