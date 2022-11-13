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Рада закличе партнерів виключити росію із G20 - народний депутат

Парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВР наступного тижня
Рада закличе партнерів виключити росію із G20 - народний депутат Фото: policy.info

Парламент України має намір наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення російської федерації з G20.

Про це повідомив у своєму Telegram член фракції "Голос" Ярослав Железняк

"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВР наступного тижня", - зазначив він.

Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)"

Як повідомляв iPress, Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ рф сергєя лаврова на саміті "Групи двадцяти" і закликатимуть союзників долучитися до них.
 
Нагадаємо, що президент рф владімір путін не поїде на саміт лідерів країн G20, який триватиме на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.
 
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13 11 2022 19:28
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