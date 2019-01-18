Рада закрила дев'яту сесію і пішла на канікули до 5 лютого

За час цієї сесії Рада прийняла 140 рішень, з них 75 - закони

Верховна Рада закрила дев'яту сесію, а десята відкриється 5 лютого.

"Оголошую про закриття дев'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.

Парубій також зазначив, що за час цієї сесії Рада прийняла 140 рішень, з них 75 - закони.

"Протягом сесії прийнято 140 позитивних рішень, з них 75 законів у цілому, включаючи і тільки-но підписаний мною закон. Прийнято в першому читанні 20 законопроектів і 45 постанов Верховної Ради України", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.