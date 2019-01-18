ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада закрила дев'яту сесію, а десята відкриється 5 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада закрила дев'яту сесію і пішла на канікули до 5 лютого
За час цієї сесії Рада прийняла 140 рішень, з них 75 - закони
Фото: ТСН
"Оголошую про закриття дев'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.
Парубій також зазначив, що за час цієї сесії Рада прийняла 140 рішень, з них 75 - закони.
"Протягом сесії прийнято 140 позитивних рішень, з них 75 законів у цілому, включаючи і тільки-но підписаний мною закон. Прийнято в першому читанні 20 законопроектів і 45 постанов Верховної Ради України", - сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.
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18 01 2019 14:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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