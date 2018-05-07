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Рада запровадила механізм "єдиного вікна" на митниці

Дані про будь-які прийняті щодо товару рішення вносяться до інформаційної системи "єдине вікно"
Верховна Рада ухвалила закон № 7010, який передбачає запровадження "єдиного вікна" на митниці.
Рада запровадила механізм "єдиного вікна" на митниці Фото: korupciya.com

"За" проголосували 254 народних депутатів, інформує "112 Україна".

Законопроект передбачає спрощення процедур при митному оформленні товарів. Зокрема, держоргани, які видали дозвільні документи на митне оформлення зобов'язуються подавати їх в електронному вигляді до державної інформаційної системи "Єдине вікно міжнародної торгівлі". Йдеться про фітосанітарів, ветеринарів, екологів, радіологів та інших контролерів. Зі свого боку, органи доходів і зборів не зможуть вимагати від декларанта дозвільних документів у паперовому вигляді, якщо відповідно до закону вони мають бути у системі "єдине вікно". (У документі формулювання "митні органи" замінили на "органи доходів і зборів").

На митниці прибрали радіологічний контроль, який наразі здійснюють екологи. Представників екологічної служби будуть викликати, тільки якщо мобільні пристрої прикордонників покажуть перевищення радіаційного фону.

Таким чином, на митниці залишаться тільки митники і прикордонники. Вони будуть попередньо оглядати товари і за дві години прийматимуть рішення, чи пропустити їх, чи викликати профільних експертів. У разі виклику експерти мають прибути негайно та також за дві години ухвалити рішення, пускати товар, заборонити пропуск чи призначити інспектування/взяття проб/додаткову обробку.

Дані про будь-які прийняті щодо товару рішення вносяться до інформаційної системи "єдине вікно".

Відповідно до законопроекту, автоматизована система управління ризиками (АСАУР) є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів. Це має унеможливити неконтрольованість та різні підходи до визначення митної вартості товарів.

При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей треба буде надати документи про право на це.

Програмістам спецпідрозділу Державної фіскальної служби передбачається встановити вищі зарплати, у розрахунку станом на 2018 рік: провідному спеціалісту - 35 тис грн, головному спеціалісту - 38,7 тис грн, заступнику керівника - 42 тис грн, керівнику підрозділу - 44 тис грн.

Окрім того, законопроект імплементує в українське законодавство частину положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі заявляють, що платники податків можуть оформлювати товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.

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05 07 2018 11:16
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