Рада запровадила механізм "єдиного вікна" на митниці

Верховна Рада ухвалила закон № 7010, який передбачає запровадження "єдиного вікна" на митниці.

"За" проголосували 254 народних депутатів, інформує "112 Україна".

Законопроект передбачає спрощення процедур при митному оформленні товарів. Зокрема, держоргани, які видали дозвільні документи на митне оформлення зобов'язуються подавати їх в електронному вигляді до державної інформаційної системи "Єдине вікно міжнародної торгівлі". Йдеться про фітосанітарів, ветеринарів, екологів, радіологів та інших контролерів. Зі свого боку, органи доходів і зборів не зможуть вимагати від декларанта дозвільних документів у паперовому вигляді, якщо відповідно до закону вони мають бути у системі "єдине вікно". (У документі формулювання "митні органи" замінили на "органи доходів і зборів").

На митниці прибрали радіологічний контроль, який наразі здійснюють екологи. Представників екологічної служби будуть викликати, тільки якщо мобільні пристрої прикордонників покажуть перевищення радіаційного фону.

Таким чином, на митниці залишаться тільки митники і прикордонники. Вони будуть попередньо оглядати товари і за дві години прийматимуть рішення, чи пропустити їх, чи викликати профільних експертів. У разі виклику експерти мають прибути негайно та також за дві години ухвалити рішення, пускати товар, заборонити пропуск чи призначити інспектування/взяття проб/додаткову обробку.

Дані про будь-які прийняті щодо товару рішення вносяться до інформаційної системи "єдине вікно".

Відповідно до законопроекту, автоматизована система управління ризиками (АСАУР) є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів. Це має унеможливити неконтрольованість та різні підходи до визначення митної вартості товарів.

При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей треба буде надати документи про право на це.

Програмістам спецпідрозділу Державної фіскальної служби передбачається встановити вищі зарплати, у розрахунку станом на 2018 рік: провідному спеціалісту - 35 тис грн, головному спеціалісту - 38,7 тис грн, заступнику керівника - 42 тис грн, керівнику підрозділу - 44 тис грн.

Окрім того, законопроект імплементує в українське законодавство частину положень Конвенції про спільний режим транзиту NCTS.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі заявляють, що платники податків можуть оформлювати товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.