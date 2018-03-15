Рада затвердила новий склад Рахункової палати Головою обрали Валерія Пацкана 309 голосами

Верховна Рада обрала дев'ять осіб до складу Рахункової палати.

Фото: з вільних джерел

"За" відповідний перелік проголосували 263 народних депутатів. ПАЦКАН Валерій Васильович

ДІДИК Андрій Миколайович

ОГОНЬ Цезар Григорович

БОГУН Віктор Павлович

НЕВІДОМИЙ Василь Іванович

МАЙСНЕР Андрій Васильович

ЯРЕМЧУК Ігор Миколайович

ІВАНОВА Ірина Миколаївна

ЯРЕМЕНКО Олександр Степанович Головою обрали Валерія Пацкана - його кандидатуру підтримали 309 народних депутатів. Новий голова Рахункової палати Валерій Пацкан 3 49 кандидатів бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді 23 особи. Один з них, Руслан Лук’янчук, відкликав свою кандидатуру – його звернення із проханням не розглядати кандидатуру зачитав під час голосування голова парламенту Андрій Парубій. Нагадаємо, Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

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