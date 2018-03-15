Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада затвердила новий склад Рахункової палати

Головою обрали Валерія Пацкана 309 голосами
Верховна Рада обрала дев'ять осіб до складу Рахункової палати.
Рада затвердила новий склад Рахункової палати Фото: з вільних джерел

"За" відповідний перелік проголосували 263 народних депутатів.

ПАЦКАН Валерій Васильович
ДІДИК Андрій Миколайович
ОГОНЬ Цезар Григорович
БОГУН Віктор Павлович
НЕВІДОМИЙ Василь Іванович
МАЙСНЕР Андрій Васильович
ЯРЕМЧУК Ігор Миколайович
ІВАНОВА Ірина Миколаївна
ЯРЕМЕНКО Олександр Степанович

Головою обрали Валерія Пацкана - його кандидатуру підтримали 309 народних депутатів.

Новий голова Рахункової палати Валерій Пацкан

3 49 кандидатів бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді 23 особи. Один з них, Руслан Лук’янчук, відкликав свою кандидатуру – його звернення із проханням не розглядати кандидатуру зачитав під час голосування голова парламенту Андрій Парубій.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2018 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.