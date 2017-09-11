Рада збільшила фінансування поліції на 1,6 млрд гривень
За схвалення законопроекту №7258 проголосували 292 депутати при мінімально необхідних 226.
Окрім поліції, збільшується фінансування місцевих бюджетів на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1,1 млрд гривень; медичну субвенцію на 0,3 млрд гривень; лікування громадян України за кордоном на 0,2 млрд гривень; грошове забезпечення військових Служби зовнішньої розвідки збільшено на 0,05 млрд гривень, а також на поліпшення матеріально-технічного забезпечення додатково виділили 0,15 млрд гривень.
Ці витрати пропонується забезпечити за рахунок економії з обслуговування держборгу і за рахунок залишку коштів, передбачених бюджетом на Пенсійний фонд.
#ЗП7258_д щодо Держбюджету прийнято!, далі-#ЗП7066 про приватизацію держмайна pic.twitter.com/lElf2S3U4y— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 9 ноября 2017 г.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону № 7258 "Про Державний бюджет України на 2017 рік". "За" проголосували 292 народних депутата.
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