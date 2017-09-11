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Рада збільшила фінансування поліції на 1,6 млрд гривень

Ці витрати пропонується забезпечити за рахунок економії з обслуговування держборгу
Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2017 рік, які передбачають збільшення видатків на поліцію та Держслужбу із надзвичайних ситуацій на 1,6 мільярда гривень.
Рада збільшила фінансування поліції на 1,6 млрд гривень Фото: kievsmi.net

За схвалення законопроекту №7258 проголосували 292 депутати при мінімально необхідних 226.

Окрім поліції, збільшується фінансування місцевих бюджетів на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 1,1 млрд гривень; медичну субвенцію на 0,3 млрд гривень; лікування громадян України за кордоном на 0,2 млрд гривень; грошове забезпечення військових Служби зовнішньої розвідки збільшено на 0,05 млрд гривень, а також на поліпшення матеріально-технічного забезпечення додатково виділили 0,15 млрд гривень.

Ці витрати пропонується забезпечити за рахунок економії з обслуговування держборгу і за рахунок залишку коштів, передбачених бюджетом на Пенсійний фонд.

 

Нагадаємо,  Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону № 7258 "Про Державний бюджет України на 2017 рік". "За" проголосували 292 народних депутата.
 

 

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09 11 2017 16:30
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