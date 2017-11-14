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Рада знову не змогла відкликати альтернативний закон про Антикорупційний суд

Порошенка — Кононенко, Березенко, Князевич, Дубневич — не голосували за відкликання, хоча і були в залі
Верховна Рада повторно відмовилася відкликати депутатський законопроект №6011 про створення Антикорупційного суду.
Рада знову не змогла відкликати альтернативний закон про Антикорупційний суд Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

За відкликання законопроекту проголосували 144 депутати при мінімально необхідних 226.

Голова парламенту Андрій Парубій нагадав, що Президент Петро Порошенко звернувся до нього з проханням ініціювати відкликання законопроекту, щоб глава держави міг зареєструвати новий.

При цьому депутат від БПП Сергій Лещенко налогосив, що оточення Порошенка — Кононенко, Березенко, Князевич, Дубневич —  не голосували за відкликання, хоча і були в залі. 

9 листопада депутати Верховної ради з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.

Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.

Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.

 

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