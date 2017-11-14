Рада знову не змогла відкликати альтернативний закон про Антикорупційний суд
За відкликання законопроекту проголосували 144 депутати при мінімально необхідних 226.
Голова парламенту Андрій Парубій нагадав, що Президент Петро Порошенко звернувся до нього з проханням ініціювати відкликання законопроекту, щоб глава держави міг зареєструвати новий.
При цьому депутат від БПП Сергій Лещенко налогосив, що оточення Порошенка — Кононенко, Березенко, Князевич, Дубневич — не голосували за відкликання, хоча і були в залі.
9 листопада депутати Верховної ради з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.
Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.
Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".
Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.
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