Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада зняла депутатську недоторканність з Добкіна

"За" проголосували відповідно 288, 250 і 242 нардепів
Парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Рада зняла депутатську недоторканність з Добкіна Фото: obozrevatel.com

Відповідне рішення було підтримане під час розгляду подань ГПУ на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Добкіна.

За притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності проголосували 288 депутатів, за затримання – 250, за арешт – 242.

На засіданні були також присутні Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який виступив з трибуни перед голосуванням, та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна достатньо обґрунтованим.

29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2017 18:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.