Рада зняла депутатську недоторканність з Добкіна
Відповідне рішення було підтримане під час розгляду подань ГПУ на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Добкіна.
За притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності проголосували 288 депутатів, за затримання – 250, за арешт – 242.
На засіданні були також присутні Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який виступив з трибуни перед голосуванням, та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна достатньо обґрунтованим.
29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.
Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.
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