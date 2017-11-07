Рада зняла недоторканність з Довгого
Перед голосуванням Довгий заявив, що усі звинувачення проти нього не правдиві. Також він сказав, що "регламент порушив, але закон не переступав".
Він заявив, що був серед тих депутатів, які "протягували рішення" у Верховній Раді про призначення Луценка генпрокурором.
Довгий закликав парламент підтримати подання Луценка для того, щоб дати йому можливість "поставити крапку у всіх звинуваченнях, які лунають на його адресу".
Нагадаємо, прокуратура підозроює депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.
21 червня Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.
Зазначимо, що 4 липня Регламентний комітет Верховної Ради не дав згоди на зняття недоторканості з народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого.
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