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Рада зняла недоторканність з Савченко

Депутат може бути затриманий і заарештований
Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко.
Рада зняла недоторканність з Савченко Фото:antikor.com

Депутати проголосували за притягнення Савченко до кримінальної відповідальності - 291 "за", надання згоди на її затримання - 277 "за" та тримання під вартою - 268 "за".

Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Додамо, що Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.

Відзначимо, що, за словами Луценка, Савченко та глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України з використанням великокаліберної гвинтівки.

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22 03 2018 13:49
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