Рада зняла недоторканність з Савченко

Депутат може бути затриманий і заарештований

Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко.

Депутати проголосували за притягнення Савченко до кримінальної відповідальності - 291 "за", надання згоди на її затримання - 277 "за" та тримання під вартою - 268 "за".

Нагадаємо, що Регламентний комітет Верховної Ради визнав законним зняття з неї недоторканності, її затримання і обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту.

Додамо, що Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.