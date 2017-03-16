Рада зробила історичний крок щодо встановлення 75% квоти української мови на телебаченні, - Сюмар (відео)

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації” № 5313 (серед авторів — В.Сюмар, М.Княжицький, М.Кадикало, І.Васюник) щодо 75% квоти української мови на телебаченні.

Як зазначила перед голосуванням Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, сьогодні склалася вкрай невтішна ситуація із присутністю української мови на українському телебаченні.

Як зауважила парламентар, згідно з моніторингом, деякі вітчизняні телеканали на 90-95 % мовлять російською мовою.

"Нації вмирають не від інфаркту. Нації вмирають тоді, коли їм відбирає мову. І ця проблема актуальна навіть сьогодні на початку 21 століття”, - сказала наша видатна сучасниця Ліна Костенко. Я скажу більше: на жаль, і після трьох років, після Революції гідності, і європейського курсу України, і через 25 років української незалежності українське телебачення, на жаль, залишається російськомовним", - наголосила Голова комітету.

За її словами, за останні роки Верховна Рада вже зробила низку важливих кроків для того, щоб українське телебачення було україномовним, зокрема вивела російський інформпродукт з європейської квоти на телебаченні, заборонила російські серіали тощо. Тим не менш, на її думку, наразі український парламент має зробити наступний крок для того, щоб українське телебачення стало ще більше українським по суті, - ухвалити законопроект № 5313 щодо мінімальної 75 % квоти української мови на телебаченні.

У той же час Вікторія Сюмар зауважила, що в даному випадку коректніше говорити не про мінімально допустиму квоту для української мови на телебаченні - бо, безперечно, в Україні телебачення має бути україномовним - а навпаки, слід наголошувати на максимальній квоті для мов національних меншин, а саме - 25 %.

Більше того, як повідомила Вікторія Сюмар, згідно з цим законопроектом кримськотатарська мова зараховується до квоти української мови, а у подальшому під час розгляду документу у другому читанні будуть розроблені додаткові механізми для захисту кримськотатарської мови.

Крім того, Голова профільного комітету зауважила, що законопроект № 5313 є перехідним і буде діяти до тих пір, поки парламент не ухвалить закон про мови, зокрема державну мову в Україні, що наразі розробляється.

"Сьогодні цей перехідний етап передбачає цілу низку технологічних кроків, які дозволять нашим виробникам українського медіапродукту, насправді, не постраждати, а отримати преференції", - зазначила вона.

"Ми з вами коли вводили квоту на українську пісню, всі казали, що це не буде працювати. Сьогодні це не просто працює в інтересах споживача, це розвиває українську культуру. Співаки, виконавці, студії звукозапису - всі говорять в один голос: ніколи не було такого попиту, ніколи не було таких черг, ніколи не було таких можливостей для розвитку української культури, як сьогодні. Цей закон створить ще більше відповідних умов", - наголосила Вікторія Сюмар.

У той же час заступник керівника фракції "Народний фронт" категорично відкинула закиди опонентів цього законопроекту, переважно з "Опозиційного блоку", що він сьогодні невчасний та недоречний.

"Чомусь за часів Януковича вчасно і доречно було призначати на посаду міністра оборони - росіянина, який знищував українську армію і підривав обороноздатність України, відкриваючи двері російському агресору в своїй країні. Невчасно і недоречно вам було 25 років будувати сильну українську державу! Сьогодні дуже вчасно і доречно бачити Україну трошки більше, ніж інтереси своїх партійних босів і фінансистів, і інтереси держави, яка розв'язала проти України війну. Сьогодні невчасно з цієї високої трибуни лобіювати російські інтереси, бо російська мова на телебаченні — це інтереси Росії!", - обурилася народний депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.