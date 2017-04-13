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Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса

"За" проголосували 242 народних депутатів
Депутати підтримали проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.
Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса Фото: з вільних джерел

Верховна Рада ухвалила проект постанови №6354 про звільнення Ігоря Білоуса з посади Голови Фонду державного майна України, - інформує "Українська правда".

За таке рішення виступили 242 народних депутатів.

Під час обговорення постанови лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив за звіт Білоуса перед звільненням з посади.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.

Згодом, голова Фонду державного майна Ігор Білоус написав на своїй сторінці у Facebook, що подав у відставку.

 
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