Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса

Верховна Рада ухвалила проект постанови №6354 про звільнення Ігоря Білоуса з посади Голови Фонду державного майна України, - інформує "Українська правда".

За таке рішення виступили 242 народних депутатів.

Під час обговорення постанови лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив за звіт Білоуса перед звільненням з посади.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.

Згодом, голова Фонду державного майна Ігор Білоус написав на своїй сторінці у Facebook, що подав у відставку.