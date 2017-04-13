ПОЛІТИКА НОВИНИДепутати підтримали проект постанови про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада звільнила голову Фонду держмайна Білоуса
"За" проголосували 242 народних депутатів
Фото: з вільних джерел
Верховна Рада ухвалила проект постанови №6354 про звільнення Ігоря Білоуса з посади Голови Фонду державного майна України, - інформує "Українська правда".
За таке рішення виступили 242 народних депутатів.
Під час обговорення постанови лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив за звіт Білоуса перед звільненням з посади.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Білоус збирається піти у відставку на початку наступного тижня.
Згодом, голова Фонду державного майна Ігор Білоус написав на своїй сторінці у Facebook, що подав у відставку.
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13 04 2017 18:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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