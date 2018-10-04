Радбез не може дати жорстку відповідь на використання хімічної зброї в Сирії, - комісар ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн заявив, що ООН не здатна дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї.

"Усного засудження явно недостатньо, крайня нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї тільки заохочує до його використання. Сторони конфлікту і ті, хто їх підтримує, включаючи численні групи екстремістів, широко відкрили двері використанню цієї жахливої зброї", - заявив комісар, повідомляє прес-служба ООН.

Він підкреслив, що Радбез ООН паралізована правом вето деяких країн.

Сьогодні Рада безпеки ООН провела екстрене засідання у зв'язку з загибеллю щонайменше 70 осіб в результаті недавньої хімічної атаки в Думі (Сирія). На ньому ряд країн поклав відповідальність за хіматаку на Росію, зокрема США, закликавши до голосування про нове розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.