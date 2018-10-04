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Радбез не може дати жорстку відповідь на використання хімічної зброї в Сирії, - комісар ООН

Він підкреслив, що Радбез паралізована правом вето деяких країн
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн заявив, що ООН не здатна дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї.
Радбез не може дати жорстку відповідь на використання хімічної зброї в Сирії, - комісар ООН Фото: afp.com

"Усного засудження явно недостатньо, крайня нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї тільки заохочує до його використання. Сторони конфлікту і ті, хто їх підтримує, включаючи численні групи екстремістів, широко відкрили двері використанню цієї жахливої зброї", - заявив комісар, повідомляє прес-служба ООН. 

Він підкреслив, що Радбез ООН паралізована правом вето деяких країн.

Сьогодні Рада безпеки ООН провела екстрене засідання у зв'язку з загибеллю щонайменше 70 осіб в результаті недавньої хімічної атаки в Думі (Сирія). На ньому ряд країн поклав відповідальність за хіматаку на Росію, зокрема США, закликавши до голосування про нове розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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10 04 2018 08:59
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