Радбез ООН екстрено зібрався через кризу в Венесуелі
Скликання ініціювали США. Засідання почалося о 9:00 за місцевим часом (16 год. за київським часом), інформує "Укрінформ".
"Держсекретар США Майк Помпео закликав учасників екстреного засідання Ради Безпеки ООН підтримати народ Венесуели і її нового лідера Хуана Гуаїдо, який здатний забезпечити порядок і мир в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.
Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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