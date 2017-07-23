Радбез ООН проведе кризове засідання через ситуацію в Єрусалимі

В Євросоюзі закликали Ізраїль та Йорданію "працювати разом над тим, щоб знайти рішення, що забезпечують безпеку для всіх

У понеділок, 24 липня, відбудеться кризове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації навколо Храмової гори в Єрусалимі.

Пропозицію по його скликанню внесли в суботу, 22 липня, Швеція, Франція і Єгипет, повідомляє DW.

Як заявив представник Швеції в ООН Карл Скау, члени Радбезу ООН повинні в найближчий час провести нараду про те, "як і чим можна підтримати заклик до деескалації".

Конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами навколо Храмової гори різко загострився 21 липня і призвів до численних жертв - протягом 24 годин загинули щонайменше шестеро людей, сотні людей були поранені. Протести спалахнули у відповідь на відмову Ізраїлю прибрати металодетектори при вході на Храмову гору.

Ізраїльська влада 16 липня встановили рамки металодетекторів після збройного нападу трьох арабів на поліцейських в Старому місті Єрусалиму.

У п'ятницю, 21 липня, глава Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що палестинці заморожують всі контакти з Ізраїлем. За його словами, рішення залишиться в силі до тих пір, поки Ізраїль не скасує заходи безпеки, прийняті на Храмовій горі в Єрусалимі.

Офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби заявив, що конфлікт у Старому місті Єрусалиму і навколо нього, а також на Західному березі річки Йордан має тенденцію до подальшої ескалації. Влада Ізраїлю і Палестини повинна співпрацювати для того, щоб не допустити цього.

"На цей час життєво важливо, щоб усі політичні, релігійні та громадські лідери діяли відповідально, відновлювали спокій і уникали будь-яких кроків або риторики, які могли б ще більше посилити напруженість. Продовження співпраці між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією має вирішальне значення для запобігання подальшому насильству і загибелі людей", - йдеться у комюніке ЄЗС, інформує "Дзеркало тижня".

Дипломати також закликають розслідувати загибель трьох палестинців у зіткненнях з ізраїльськими правоохоронцями і теракт на Західному березі Йордану, внаслідок якого троє ізраїльтян були вбиті молодим палестинцем.

"Ніщо не може виправдати такий огидний злочин", - підкреслили в Брюсселі.

В Євросоюзі закликали Ізраїль та Йорданію "працювати разом над тим, щоб знайти рішення, що забезпечують безпеку для всіх, повагу святості релігійного місця та підтримку статус-кво". Також наголошується "особлива роль Хашимітського королівства, що визнана у його мирному договорі з Ізраїлем".