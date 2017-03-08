Радбез ООН прийняв резолюцію щодо запобігання передачі зброї терористам
Про це повідомляє прес-служба Постійного Представництва України в ООН.
Метою цієї резолюції є подальше підвищення ефективності заходів з контролю над озброєннями, здійснених на національному, регіональному і міжнародному рівнях з метою припинення незаконного використання стрілецької зброї і легких озброєнь, а також компонентів для виробництва саморобних вибухових пристроїв.
У своїй заяві делегація закликала до посилення експортного і прикордонного контролю, зокрема правил передачі зброї, військової техніки або чутливих матеріалів, а також зміцнення співробітництва правоохоронних і розвідувальних органів держав.
Як повідомлялося, окремо було звернуто увагу міжнародного співтовариства до продовження порушень міжнародного права Російською Федерацією, що поставляє на окуповану територію на сході України численні види зброї, які використовуються для проведення терористичних атак, в тому числі для збивання малайзійського рейсу МН17.
У зв'язку з цим українська делегація підкреслила необхідність посилення зобов'язань, підтверджених у прийнятій резолюції, про припинення підтримки терористів, а також важливість залучення до відповідальності тих, хто постачає зброю, фінансує або надає будь-яку іншу підтримку терористам.
Раніше Україна закликала Радбез ООН виконувати резолюцію про сприяння у справі MH17.
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