Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Радбез ООН ухвалив резолюцію про захист інфраструктури від терактів, яку внесла Україна

Співавторами резолюції виступили більш ніж 30 країн-членів ООН
Рада Безпеки ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію 2341 про захист об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.
Радбез ООН ухвалив резолюцію про захист інфраструктури від терактів, яку внесла Україна Фото: zn.ua

Відкриті дебати Радбезу ООН пройшли в понеділок під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, інформує "LB.ua".

Співавторами резолюції виступили більш ніж 30 країн-членів ООН.

Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter, що це перша в історії резолюція Радбезу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.

 

Резолюція покликана підвищити ефективність міжнародних зусиль у протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Основні тези резолюції - підвищення рівня обізнаності країн про терористичні загрози; посилення стійкості критичної інфраструктури до терактів; зміцнення потенціалу державного та приватного секторів держав для протистояння терористичним загрозам; забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терактів, спрямованих на знищення інфраструктури; зміцнення міжнародного співробітництва; посилення відкритого обміну інформацією.

Нагадаємо, що 1-го лютого Україна ініціювала відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в районі Авдіївки Донецької області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat