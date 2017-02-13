Радбез ООН ухвалив резолюцію про захист інфраструктури від терактів, яку внесла Україна
Відкриті дебати Радбезу ООН пройшли в понеділок під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, інформує "LB.ua".
Співавторами резолюції виступили більш ніж 30 країн-членів ООН.
Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter, що це перша в історії резолюція Радбезу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.
РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 февраля 2017 г.
Резолюція покликана підвищити ефективність міжнародних зусиль у протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.
Основні тези резолюції - підвищення рівня обізнаності країн про терористичні загрози; посилення стійкості критичної інфраструктури до терактів; зміцнення потенціалу державного та приватного секторів держав для протистояння терористичним загрозам; забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терактів, спрямованих на знищення інфраструктури; зміцнення міжнародного співробітництва; посилення відкритого обміну інформацією.
Нагадаємо, що 1-го лютого Україна ініціювала відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в районі Авдіївки Донецької області.
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