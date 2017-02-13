Радбез ООН ухвалив резолюцію про захист інфраструктури від терактів, яку внесла Україна

Співавторами резолюції виступили більш ніж 30 країн-членів ООН

Рада Безпеки ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію 2341 про захист об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.

Відкриті дебати Радбезу ООН пройшли в понеділок під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, інформує "LB.ua".

Співавторами резолюції виступили більш ніж 30 країн-членів ООН.

Постійне представництво України при ООН повідомляє у Twitter, що це перша в історії резолюція Радбезу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.

РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 февраля 2017 г.

Резолюція покликана підвищити ефективність міжнародних зусиль у протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Основні тези резолюції - підвищення рівня обізнаності країн про терористичні загрози; посилення стійкості критичної інфраструктури до терактів; зміцнення потенціалу державного та приватного секторів держав для протистояння терористичним загрозам; забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терактів, спрямованих на знищення інфраструктури; зміцнення міжнародного співробітництва; посилення відкритого обміну інформацією.

Нагадаємо, що 1-го лютого Україна ініціювала відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в районі Авдіївки Донецької області.