Рада безпеки ООН відхилила російський порядок денний засідання

Рада Безпеки ООН на екстреній нараді щодо агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі заблокувала ініційований Росією розгляд питання про нібито "порушення її кордонів".

Раніше до цього Спецпредставник США Ніки Хейлі закликала блокувати всі пропозиції Росії.

"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і незалежність України і повністю підтримуємо той факт, що Україна захищає власні територіальні води. Ми надзвичайно стурбовані тією ескалацією ситуації та міжнародного права, ми з нетерпінням чекаємо, яким чином Росія пояснить ескалацію цієї ситуації, також закликаємо учасників Радбезу ООН проголосувати проти будь-якого рішення, яке запропонує РФ", - заявила Хейлі.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна", тільки 4 членів Радбезу проголосували "за", таким чином це питання було знято з обговорення.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.