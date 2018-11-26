Рада безпеки ООН відхилила російський порядок денний засідання
Раніше до цього Спецпредставник США Ніки Хейлі закликала блокувати всі пропозиції Росії.
"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і незалежність України і повністю підтримуємо той факт, що Україна захищає власні територіальні води. Ми надзвичайно стурбовані тією ескалацією ситуації та міжнародного права, ми з нетерпінням чекаємо, яким чином Росія пояснить ескалацію цієї ситуації, також закликаємо учасників Радбезу ООН проголосувати проти будь-якого рішення, яке запропонує РФ", - заявила Хейлі.
Як повідомив "Інтерфакс-Україна", тільки 4 членів Радбезу проголосували "за", таким чином це питання було знято з обговорення.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір