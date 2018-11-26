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Рада безпеки ООН відхилила російський порядок денний засідання

Спецпредставник США Хейлі закликала блокувати всі пропозиції Росії
Рада Безпеки ООН на екстреній нараді щодо агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі заблокувала ініційований Росією розгляд питання про нібито "порушення її кордонів".
Рада безпеки ООН відхилила російський порядок денний засідання Фото: webtv.un.org

Раніше до цього Спецпредставник США Ніки Хейлі закликала блокувати всі пропозиції Росії.

"Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і незалежність України і повністю підтримуємо той факт, що Україна захищає власні територіальні води. Ми надзвичайно стурбовані тією ескалацією ситуації та міжнародного права, ми з нетерпінням чекаємо, яким чином Росія пояснить ескалацію цієї ситуації, також закликаємо учасників Радбезу ООН проголосувати проти будь-якого рішення, яке запропонує РФ", - заявила Хейлі.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна", тільки 4 членів Радбезу проголосували "за", таким чином це питання було знято з обговорення.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

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