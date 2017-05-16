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Радбез ООН засудив запуск ракети КНДР і пригрозив новими санкціями

У документі радбезу ООН сказано, що "КНДР повинна припинити демонструвати надзвичайно дестабілізуючий поведінка"
Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.
Радбез ООН засудив запуск ракети КНДР і пригрозив новими санкціями Фото: zn.ua

"КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку", - йдеться в документі, прийнятому за ініціативи Китаю.

Про це повідомляє Інтерфакс.

В іншому випадку Рада буде змушена прийняти подальші заходи, в тому числі посилити санкції, які вже накладені на Пхеньян.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети. У повідомленні уточнювалося, що під час запуску була протестована здатність "Хвасон-12" нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

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