Радецький звинувачує Корчак у блокуванні перевірки декларацій

Заступник голови Національного агентство по запобіганню корупції Руслан Радецький звинувачує голову НАЗК Наталю Корчак у блокуванні перевірки електронних декларацій чиновників.

"До умисного зволікання із запровадженням автоматизованої перевірки декларацій, доступу до реєстрів та баз даних, блокування проведення конкурсного добору до підрозділу відповідального за проведення перевірок, систематичного поливання брудом своїх колег по НАЗК додалося перешкоджання у початку проведенні перевірок декларацій", – ">пише Радецький, інформує "Українська правда"

За його словами, вже втретє голова НАЗК заблокувала початок проведення перевірки е-декларацій суб’єктів декларування.

"Корчак ігноруючи думку інших членів НАЗК, одноособово закрила засідання НАЗК, не бажаючи навіть обговорювати включення цього питання до порядку денного. Таким чином, без належної перевірки залишилися е-декларації", – зазначає Радецький.

Радецький вважає, що, такі дії голови НАЗК направлені на дискредитацію його, як відповідального за проведення перевірки.

"Проте важливо відзначити, що безвідповідальність та некомпетентність Корчак дискредитує антикорупційний орган та державу не лише в очах українців, а і в очах світової спільноти", – зазначив також заступник глави НАЗК.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак удруге не з'явилася на засідання КМУ для того, щоб представити проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році.