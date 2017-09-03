Раді пропонують законопрокт, який дозволить матерям брати відпустки без зарплати

Йдеться про право жінки, яка народила щонайменше трьох дітей, піти у відпустку для догляду за дитиною без збереження зарплати до моменту, коли молодша дитина досягне 6 років

Українському парламенту пропонують дозволити багатодітним матерям брати кількарічні відпустки по догляду за дитиною без збереження зарплати.

Це має заохотити родини народжувати більше дітей, переконані автори законопроекту №6166 - нардепи від "Опоблоку" Тетяна Бахтєєва та Ігор Шурма, а також депутати від БПП Віталій Чепинога та Іван Рибак, - повідомляє "112.ua"

Законопроект передбачає, що жінка, яка народила щонайменше трьох дітей, має право на відпустку без збереження заробітної плати до того моменту, як новонароджена третя і кожна наступна дитина досягне 6 років. Такі зміни спрямовані на збільшення народжуваності в Україні, переконані ініціатори подання документу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".