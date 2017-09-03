Раді пропонують законопрокт, який дозволить матерям брати відпустки без зарплати
Це має заохотити родини народжувати більше дітей, переконані автори законопроекту №6166 - нардепи від "Опоблоку" Тетяна Бахтєєва та Ігор Шурма, а також депутати від БПП Віталій Чепинога та Іван Рибак, - повідомляє "112.ua"
Законопроект передбачає, що жінка, яка народила щонайменше трьох дітей, має право на відпустку без збереження заробітної плати до того моменту, як новонароджена третя і кожна наступна дитина досягне 6 років. Такі зміни спрямовані на збільшення народжуваності в Україні, переконані ініціатори подання документу.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків