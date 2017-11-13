Раді пропонують дозволити спецрозвідку та військові інформаційно-психологічні операції у мирний час

Про це повідомила народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Разом з Андрієм Парубієм, Юрієм Березою зареєстрували проект закону 7272. Цей законопроект сприяє підвищенню ефективності підготовки держави до оборони та створює умови для ефективної протидії зовнішній агресії, діям іноземних незаконних збройних формувань, розвідувально-диверсійним групам. Він дозволить більш оперативно та ефективно реагувати на провокаційні акції іноземних держав, організацій, терористичних груп на кордоні України тощо", – розповіла Фріз.

Вона зазначила, що пункт 1 статті 3 закону "Про оборону України", що визначає заходи щодо підготовки держави до оборони в мирний час, "має доповнитися заходами з ведення спеціальної розвідки та проведення військових інформаційно-психологічних операцій". Зараз ці заходи здійснюються виключно у воєнний період та під час здійснення АТО в обмеженій зоні, додала народний депутат.

"В 2016 році ми визначили, що спеціальна розвідка здійснюється Силами спеціальних операцій Збройних сил України згідно з Законом України "Про розвідувальні органи України". Таким чином, законопроект 7272 дозволить здійснювати спеціальну розвідку в мирний час, до якого згідно з вітчизняним законодавством відноситься й загрозливий період", – повідомила Фріз.

Депутат також наголосила, що спеціальна розвідка є "невід’ємним елементом готовності держави до протидії противнику як в умовах конвенційної агресії, так і гібридних викликів, зокрема у фазі, що передує початку бойових дій".

Проектом закону також визначається, що до завдань держави з підготовки до оборони у мирний час входить проведення військових інформаційно-психологічних операцій: "Це дозволить нам оперативно протидіяти відповідним заходам противника".

"Таким чином, ми поступово розширюємо можливості ЗСУ з попередження воєнних конфліктів, нівелювання загроз ззовні та оперативного застосування сил та засобів. Такий покроковий характер законодавчих змін обумовлений паралельною підготовкою нормативних документів в Міністерстві оборони України та Генеральному штабі, що регламентують діяльність окремих військових підрозділів", – підкреслила Фріз.

Нагадаємо, міністри закордонних справ та міністри оборони 23-х держав-членів Європейського Союзу в понеділок, 13 листопада, зобов'язалися поглибити співпрацю у сфері безпеки.