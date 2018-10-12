Раді пропонують не штрафувати "євробляхи", ввезені для потреб ООС

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують звільнити від відповідальності власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах, які передали ці авто на потреби Збройних сил, Національної гвардії та іншим силовим структурам, які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Відповідний законопроект №9383 зареєстрований у парламенті.

Даним законопроектом, який зареєстрували позафракційні депутати, пропонується не поширювати штрафні санкції на власників нерозмитнених авто, які передали на потреба військових, задіяних у зоні проведення ООС.

При цьому, пропонується, що відповідні зміни будуть стосуватися лише авто, переданих військовим до набуття чинності законів про запровадження нової формули розмитнення.

"Тож, відповідно до прийнятих законодавчих актів, за допомогу військовим, що захищають Україну, беручи участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, волонтерам держава "віддячить" досить суворим покаранням", - пояснюють автори законопроекту.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.