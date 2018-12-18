CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховній Раді пропонують запровадити нове державне свято 15 грудня - День духовної єдності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Раді пропонують оголосити 15 грудня державним святом
Пропозиція належить позафракційному депутату Сергію Міщенку
Фото: cerkva.info
Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні, пише "Радіо Свобода".
Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.
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18 12 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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