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Раді пропонують оголосити 15 грудня державним святом

Пропозиція належить позафракційному депутату Сергію Міщенку
Верховній Раді пропонують запровадити нове державне свято 15 грудня - День духовної єдності України.
Раді пропонують оголосити 15 грудня державним святом Фото: cerkva.info

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні, пише "Радіо Свобода".

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.

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18 12 2018 08:59
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