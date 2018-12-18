Раді пропонують оголосити 15 грудня державним святом Пропозиція належить позафракційному депутату Сергію Міщенку

Верховній Раді пропонують запровадити нове державне свято 15 грудня - День духовної єдності України.

Фото: cerkva.info

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує доповнити цією датою статтю 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові і неробочі дні, пише "Радіо Свобода". Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви. Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.

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