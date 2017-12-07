Раді пропонують щороку збільшувати акциз на цигарки на 20%

Верховній Раді запропонували кожного року підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% до досягнення еквіваленту 90 євро за 1 тис. сигарет, як у країнах Європи.

Відповідний законопроект №6683 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів Рада отримала 11 липня, - повідомляє "112.Україна".

Ініціатори законопроекту - четверо депутатів на чолі із представником "Батьківщини" Олександрою Кужель (також - нардеп від БПП Гліб Загорій, представник депутатської групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко, а також позафракційний Сергій Мельничук).

Згідно пояснювальної записки, Україна у зв'язку із угодою про асоціацією з ЄС взяла на себе зобов'язання поступово збільшувати оподаткування тютюнових виробів. Члени Євросоюзу досягли акцизного податку у 90 євро за 1 тис. сигарет. Україні на гармонізацію такого податку дається 9-13 років (термін можуть збільшити, якщо гривня дуже знеціниться чи погіршаться плказники макроекономічного розвитку держави).

Таким чином, Україні кожного року треба збільшувати специфічну ставку акцизного податку та мінімальне податкове акцизне зобов’язання на 20%. Відповідні зміни і пропонують внести до Податкового кодексу.

Запроваджується запобіжний фіскальний механізм, що передбачає підвищену сплату акцизного податку виробниками та імпортерами, які декларують максимальні роздрібні ціни у розмірі, що не відповідає визначеному кодексом коефіцієнту. Додатково, для унеможливлення уникнення виконання запропонованої норми, пропонується запровадити обмеження щодо зниження цін на тютюнові вироби в роздрібній мережі у розмірі до 5% від максимальних роздрібних цін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби.