Раді пропонують збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
МВС та ДСНС підготували проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки".
У документі пропонується підвищити розмір штрафів.
"Зокрема за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів", - зазначають у МВС.
Відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу ухвалені 25 квітня на засіданні уряду та направлені до Верховної Ради.
Нагадаємо, що 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.
Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.
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