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Раді пропонують збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

За порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів
Кабінет міністрів підтримав проект закону про підвищення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки.
Раді пропонують збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки Фото: mns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

МВС та ДСНС підготували проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки".

У документі пропонується підвищити розмір штрафів.

"Зокрема за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів", - зазначають у МВС.

Відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу ухвалені 25 квітня на засіданні уряду та направлені до Верховної Ради.

Нагадаємо, що 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін попередив, що у разі недопуску працівників ДСНС і інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей, застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції.

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25 04 2018 21:18
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