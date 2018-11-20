В Україні можуть звільнити електромобілі від акцизного податку та ПДВ
Крім цього, у цих законопроектах Мінінфраструктури пропонує збільшити інвестиційну привабливість виробництва електромобілів в Україні. Зокрема, там пропонують надавати пільги на виробництво електромобілів та їхніх складових в Україні, передає "Громадське".
"В цьому році Мінінфраструктури спільно з Укренерго запустили проект створення національної мережі швидких електрозарядних станцій вздовж основних транспортних магістралей України. Це ще один шлях подолання психологічного бар’єру для купівлі електромобілів", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення автомобілів.
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