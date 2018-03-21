Раді рекомендують відтермінувати подання е-декларації для активістів

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував підтримати законопроект, яким пропонується відтермінувати подання перших е-декларацій представниками антикорупційних громадських організацій.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні в середу в Києві, інформує "Радіо Свобода".

Народний депутат Сергій Лещенко 14 березня зареєстрував законопроект (№8120), у якому пропонує до 2019 року відкласти обов'язок подання е-декларацій представниками громадських організацій, які беруть участь у оцінці виконання антикорупційних програм, здійснюють моніторинг антикорупційної політики в Україні.

Також голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов 21 березня зареєстрував альтернативний законопроект (№8120-1), яким пропонує до 1 липня 2018 року відкласти подання перших е-декларацій для антикорупційних активістів.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.

Минулого тижня Венеціанська комісія розкритикувала законопроекти, які містять вимоги фінансової звітності і розкриття інформації для антикорупційних активістів.