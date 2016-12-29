"Радіо Вести" заявляють про те, що Нацрада відмовляється продовжити їм ліцензію
Уточнюють, що термін поточних ліцензій радіостанції закінчується в лютому 2017 року, а "рішення у встановлений законом термін так і не прийнято регулятором", - повідомляє прес-служба медіахолдингу "Вести Україна".
Крім того, підкреслюють, що дії Нацради свідчать про її упереджене ставлення до даного ЗМІ.
"Так, "Радіо Вести" піддається регулярним перевіркам Нацради без явних на те підстав. До поточного моменту Радіо Вести отримало вже четверте за рахунком попередження по Києву, незважаючи на те що ми є законослухняним мовником і виконуємо вимоги законодавства", - йдеться у повідомленні.
У медіахолдингу зазначили, що змушені попередити про можливе скорочення штат співробітників, майже 100 осіб, через невирішене питання з продовженням ліцензії.
Нагадаємо, раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.
При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.
Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".
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