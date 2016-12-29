Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Радіо Вести" заявляють про те, що Нацрада відмовляється продовжити їм ліцензію

У ЗМІ вважають, що регулятор ставиться упереджено до радіостанції і "робить все можливе, щоб заборонити її роботу в Україні"
Керівництво "Радіо Вести" заявило про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ігнорує прохання холдингу продовжити ліцензію на роботу радіостанції.
"Радіо Вести" заявляють про те, що Нацрада відмовляється продовжити їм ліцензію Фото:112.ua

Уточнюють, що термін поточних ліцензій радіостанції закінчується в лютому 2017 року, а "рішення у встановлений законом термін так і не прийнято регулятором", - повідомляє прес-служба медіахолдингу "Вести Україна".

Крім того, підкреслюють, що дії Нацради свідчать про її упереджене ставлення до даного ЗМІ.

"Так, "Радіо Вести" піддається регулярним перевіркам Нацради без явних на те підстав. До поточного моменту Радіо Вести отримало вже четверте за рахунком попередження по Києву, незважаючи на те що ми є законослухняним мовником і виконуємо вимоги законодавства", - йдеться у повідомленні.

У медіахолдингу зазначили, що змушені попередити про можливе скорочення штат співробітників, майже 100 осіб, через невирішене питання з продовженням ліцензії.

Нагадаємо, раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.

При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

Натомість в Адміністрації Президента заявляють, що не втручаються в роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення а тому сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.