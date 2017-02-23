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"Радіо.Вести" позбавили ліцензії у Харкові

Причиною стало порушення умов ліцензії та недостатня кількість програм українською мовою
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати ліцензію для "Радіо.Вести" на мовлення в Харкові.
"Радіо.Вести" позбавили ліцензії у Харкові Фото:112.ua

Причиною стало порушення умов ліцензії та недостатня кількість програм українською мовою в ефірі (за законом про квоти, повинно бути не менше 50%), - повідомляється на сайті Нацради.

За відповідне рішення проголосували усі члени Національної ради.

Сьогодні у Нацраду принесли рішення суду Харкова про заборону розглядати це питання, передає "Телекритика". Однак заступник голови регулятора Уляна Фещук сказала, що їм так і не вдалося зв'язатися з судом.

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"Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, так що ми можемо зараз розглядати рішення. Тим більше, що ніяких документів з суду ми не отримували", - сказала вона.

"Я хочу нагадати, що ви посадові особи і існує кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду", - сказав виконавчий директор холдингу "Вести" Андрій Кошовий.

Питання про київській ліцензії обговорять 24 лютого.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".

 
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23 02 2017 20:39
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