Радник Байдена анонсував новий пакет військової допомоги
Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги.
Про це пише ЄП.
"Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger", - сказав Салліван.
За інформацією Пентагону, в пакет також ввійдуть:
Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.
"Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру", – додав він.
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