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Радник Байдена анонсував новий пакет військової допомоги

До нього входитимуть важливі засоби ППО, такі як ракети для комплексів Hawk, а також систем Avenger, оснащені ракетами Stinger
Радник Байдена анонсував новий пакет військової допомоги Фото: UNSPLASH

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги.

Про це пише ЄП.

"Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger", - сказав Салліван.

За інформацією Пентагону, в пакет також ввійдуть:

- боєприпаси для HIMARS;
- 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тисяч 120-мм мінометних мін; 
- 100 високомобільних машин (HMMWV);
- 400 гранатометів; 
- стрілецька зброю, оптику та понад 20 мільйонів набоїв до неї;
- підривна техніка та засоби захисту від холоду.
 

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

"Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру", – додав він.

Нагадаємо, що попередній пакет військової допомоги для відбиття збройної агресії росії на загальну суму 400 млн доларів включав 45 відремонтованих танків Т-72, системи ППО Hawk, 250 бронетранспортерів M-1117, 40 бронекатерів і 1100 дронів Phoenix Ghost.
 
 
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10 11 2022 20:10
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