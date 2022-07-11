Радник Байдена провів секретні переговори з оточенням путіна про Україну та ядерну зброю

Метою цих контактів було не врегулювання війни в Україні, а запобігання ескалації та застереження москви від застосування зброї масового ураження.

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