ПОЛІТИКА НОВИНИМетою цих контактів було не врегулювання війни в Україні, а запобігання ескалації та застереження москви від застосування зброї масового ураження.Нагадаємо, що раніше Білий дім заявив, що незалежно від потужності використання росією ядерної зброї в Україні, реакція США буде однаковою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радник Байдена провів секретні переговори з оточенням путіна про Україну та ядерну зброю
Фото: з вільного доступу
В останні місяці радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька конфіденційних переговорів із помічником президента рф юрієм ушаковим та секретарем ради безпеки рф ніколаєм патрушевим.
Про це повідомляють джерела The Wall Street Journal серед чиновників США та їхніх союзників.
За словами співрозмовників газети, метою цих контактів було не врегулювання війни в Україні, а запобігання ескалації та підтримка каналів зв'язку. Видання додає, що бесіди також проводились, щоб застерегти москву від застосування ядерної зброї чи іншої зброї масового ураження.
Як повідомляв iPress, за словами багатьох високопоставлених американських посадовців, нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.
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