Радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників
Він також зазначив, що не може наразі прогнозувати, коли може пройти наступний обмін полоненими, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми вийшли вже до конкретної точки, коли почали обговорювати форму звільнення. З боку ОРДЛО підтверджують 87 наших заручників, які незаконно утримуються в Донецьку й Луганську. Ми готові розглядати звільнення за формулою 87 на 309. Ми говоримо про тих людей, які ідентифіковані, які не скоювали особливо тяжких злочинів і мають відношення безпосередньо до антитерористичної операції. Ми не розглядаємо осіб, які здійснювали особливо тяжкі злочини або злочини, які не мають відношення до АТО ", - заявив Тандіт.
Раніше член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна встановила місцезнаходження 87 з 144 українських полонених, яких терористи "Д/ЛНР" утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
В свою чергу, проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.
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