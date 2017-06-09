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Радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників

Тандіт не став називати можливі терміни обміну полоненими
Радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт анонсував на 6 вересня переговори Тристоронньої контактної, на яких буде озвучено пропозицію обміняти 309 бойовиків ЛДНР на 87 українських полонених.
Радник глави СБУ повідомив, що Україна готова обміняти 309 бойовиків на 87 українських заручників Юрій Тандіт. Фото: 24tv.ua

Він також зазначив, що не може наразі прогнозувати, коли може пройти наступний обмін полоненими, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вийшли вже до конкретної точки, коли почали обговорювати форму звільнення. З боку ОРДЛО підтверджують 87 наших заручників, які незаконно утримуються в Донецьку й Луганську. Ми готові розглядати звільнення за формулою 87 на 309. Ми говоримо про тих людей, які ідентифіковані, які не скоювали особливо тяжких злочинів і мають відношення безпосередньо до антитерористичної операції. Ми не розглядаємо осіб, які здійснювали особливо тяжкі злочини або злочини, які не мають відношення до АТО ", - заявив Тандіт.

Раніше член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна встановила місцезнаходження 87 з 144 українських полонених, яких терористи "Д/ЛНР" утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В свою чергу, проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

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06 09 2017 06:37
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