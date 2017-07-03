Радник Порошенка звів великий маєток біля Феофанії, - ЗМІ (ВІДЕО)

Відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка

Журналісти-розслідувачі показали, як виглядає розкішний маєток власника ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка та за сумісництвом радника президента Петра Порошенка.

Відео "Версалю Косюка" оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Максим Опанасенко.

"Агробарон Косюк добудував свій Версаль. Ми були у шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку Феофанія. Вже все готове і я у ще більшому шоці. Ну, гляньте самі", – написав Опанасенко.

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.

За інформацією ЗМІ, Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та торговою маркою "Наша Ряба". Має звання Герой України.