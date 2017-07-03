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Радник Порошенка звів великий маєток біля Феофанії, - ЗМІ (ВІДЕО)

Відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка
Журналісти-розслідувачі показали, як виглядає розкішний маєток власника ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка та за сумісництвом радника президента Петра Порошенка.
Радник Порошенка звів великий маєток біля Феофанії, - ЗМІ (ВІДЕО) Фото: Максим Опанасенко facebook

Відео "Версалю Косюка" оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Максим Опанасенко.

"Агробарон Косюк добудував свій Версаль. Ми були у шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку Феофанія. Вже все готове і я у ще більшому шоці. Ну, гляньте самі", – написав Опанасенко.

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.

За інформацією ЗМІ, Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та торговою маркою "Наша Ряба". Має звання Герой України. 

Варто зазначити, що у 2014-му році президент Петро Порошенко призначив Косюка першим заступником голови адміністрації президента "для підвищення рівня керованості силовим блоком". Проте того ж року звільнив бізнесмена та зробив позаштатним радником.

Вже у 2016 році Косюк зайняв 5 сходинку у рейтингу українського Forbes, а його статки оцінюються у мільярд.

Як повідомляв iPress.ua, ачальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук живе в будинку, який він збудував на землі, арештованій за підозрою в незаконному виділенні.

 

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07 03 2017 18:10
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