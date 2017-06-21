Радник представника ОБСЄ не прийняв подарунок від російського журналіста у Відні

Берман показав жестом, що не буде її приймати і не піднявся назустріч севастопольцю

20 червня, на закритті конференції ОБСЄ "Свобода ЗМІ в умовах нестабільності", керівник севастопольської організації Союзу журналістів Росії Сергій Горбачов намагався вручити подарунок модератору заходу, головному раднику представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Маттейсу Берману, однак той не прийняв жест.

Севастополець вийшов з картиною до столу головуючого на конференції і спробував вручити йому картину із зображенням парусника, при цьому позуючи на камери. Берман не прийняв подарунок від представника російського Союзу журналістів Севастополя.

"Берман показав жестом, що не буде її приймати і не піднявся назустріч севастопольцю. Тоді Горбачов взяв руку Бермана і потиснув її, а картину залишив за спиною модератора", – повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

Нагадаємо, вчора в ОБСЄ повідомляли, що озброєні бойовики "ДНР" здійснили жорстокий напад на неозброєних спостерігачів спеціальної моніторингової місії, однак подробиць не розкривали.