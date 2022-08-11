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Радник президента США підтвердив контакти з кремлем через ядерні погрози

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.
Радник президента США підтвердив контакти з кремлем через ядерні погрози Джерело: ukr.net

Про це пише ВВС.

Виступаючи в Нью-Йорку, Салліван сказав, що "в інтересах" США підтримувати контакт з кремлем. Але він наполягав на тому, що офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу".

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем ради безпеки ніколаєм патрушевим, і старшим помічником кремля з питань зовнішньої політики юрієм ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.

Минулого місяця Салліван заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме "катастрофічні наслідки для росії". В інтерв'ю американській телекомпанії NBC він заявив, що високопосадовці "прописали" масштаби потенційної відповіді США у приватних розмовах з російськими посадовцями.

Салліван сказав, що підтримання контакту з москвою в "інтересах кожної країни, яка постраждала від цього конфлікту".

Салліван пообіцяв працювати з міжнародними партнерами, щоб "притягнути винних у серйозних і гротескних військових злочинах в Україні до відповідальності за те, що вони зробили".

"Я був у Києві в п'ятницю і мав можливість зустрітися з президентом Зеленським та моїм колегою Андрієм Єрмаком, з військовим керівництвом, а також отримати інформацію про те, який рівень смертності та руйнувань спричинила війна путіна проти цієї країни", – сказав Салліван.

Нагадаємо, в останні місяці посилилися побоювання, що росія може вдатися до використання ядерної зброї у відчайдушній спробі захистити незаконно анексовані нею чотири регіони східної та південної України.

Раніше також повідомлялось, що в США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими.

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08 11 2022 09:04
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