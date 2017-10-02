Радник Трампа обговорював з російським послом скасування санкцій

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн в приватному порядку обговорював з російським послом питання скасування санкцій.

Деякі високопоставлені американські чиновники інтерпретували цей контакт як "потенційно незаконний" сигнал Росії, що вона може розраховувати на послаблення санкцій, запроваджених адміністрацією Обами в грудні.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Агенство повідомляло минулого місяця, що Флінн провів п’ять телефонних розмов з послом Росії Сергієм Кисляком 29 грудня, коли президент Барак Обама вжив відповідні заходи у зв’язку із втручанням Росії у президентські вибори в США.

Флінн спочатку заперечував, що обговорював санкції з послом Росії, але згодом через свого прес-секретаря визнав, що така розмова могла відбутися.

"Флінн вказав, що хоч він не пам’ятає обговорення санкцій, він не міг бути впевненим, що ця тема ніколи не піднімалася", - сказав прес-секретар Флінна.

Чиновники заявили, що ФБР вивчає контакти Флінна з Кисляком.

Як пише видання, деякі чиновники підкреслюють, що хоча санкції і обговорювались, вони не побачили доказів того, що Флінн обіцяв вжити заходів після інавгурації.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.