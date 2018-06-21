ПОЛІТИКА НОВИНИРадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон наприкінці червня приїде до Москви, де обговорюватиме організацію саміту Росія-США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радник Трампа приїде в Москву обговорити зустріч з Путіним
Наприкінці червня радник президента США з питань національної безпеки відвідає російську столицю
Фото: з вільних джерел
Про це розповів представник Ради з нацбезпеки Гарретт Маркуіс.
"25-27 червня ... Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також поїде в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", – анонсував Маркуіс.
Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, зокрема, буде ситуація в Україні.
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21 06 2018 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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