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Радник Трампа приїде в Москву обговорити зустріч з Путіним

Наприкінці червня радник президента США з питань національної безпеки відвідає російську столицю
Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон наприкінці червня приїде до Москви, де обговорюватиме організацію саміту Росія-США.
Радник Трампа приїде в Москву обговорити зустріч з Путіним Фото: з вільних джерел

Про це розповів представник Ради з нацбезпеки Гарретт Маркуіс.

"25-27 червня ... Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також поїде в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", – анонсував Маркуіс.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, зокрема, буде ситуація в Україні.

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21 06 2018 20:59
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