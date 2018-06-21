Радник Трампа приїде в Москву обговорити зустріч з Путіним

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон наприкінці червня приїде до Москви, де обговорюватиме організацію саміту Росія-США.

Про це розповів представник Ради з нацбезпеки Гарретт Маркуіс.

"25-27 червня ... Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки, а також поїде в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", – анонсував Маркуіс.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, зокрема, буде ситуація в Україні.